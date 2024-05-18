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Büyükelçi ataması Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Can Efesoy  | 18.05.2024 - Güncelleme : 18.05.2024
Büyükelçi ataması Resmi Gazete'de

Ankara

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Muhammet Mustafa Çelik, Angola Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine atandı.

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