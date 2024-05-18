Dolar
32.23
Euro
35.06
Altın
2,414.14
ETH/USDT
3,079.00
BTC/USDT
66,700.00
BIST 100
10,643.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk Yatırım Fonu Guvernörler Kurulu Açılış Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Gündem

Kırklareli'nde merada kaybolan 38 büyükbaş hayvan dron yardımıyla bulundu

Kırklareli'nde merada kaybolan 38 büyükbaş hayvan, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekiplerince dron yardımıyla bulundu.

Özgün Tiran  | 18.05.2024 - Güncelleme : 18.05.2024
Kırklareli'nde merada kaybolan 38 büyükbaş hayvan dron yardımıyla bulundu Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

Kayalı köyünde büyükbaş hayvan yetiştiren Bilal Dişdiş'e ait 38 düve merada kayboldu. Dişdiş'in ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler çalılık bölgede kaybolan hayvanların yerini, 6 saatlik çalışma sonucu dron yardımıyla tespit etti.

Düveler, bulunduğu yerden alınarak sahibine teslim edildi.

Üretici Dişdiş, kaybolan hayvanlarını bulan ekiplere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Amerikalı Profesör Artz, ABD'nin özgürlükler konusunda konuşma hakkını kaybettiğini söyledi
Öğretmenler, yaz dönemi mesleki çalışma programına istedikleri illerde katılabilecek
Yunanistan üzerinden Türkiye'ye gelen çöl tozu 1 hafta etkili olacak
Mehmetçik, Kosova'da güvenliği sağlama faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor
Köpeklerden kaçarken yaralanan çocuğun ailesi sahipsiz hayvan sorununun çözülmesini istiyor

Benzer haberler

Kırklareli'nde merada kaybolan 38 büyükbaş hayvan dron yardımıyla bulundu

Kırklareli'nde merada kaybolan 38 büyükbaş hayvan dron yardımıyla bulundu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet