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Ukrayna'dan denize açılan mısır yüklü "Navi Star" Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Ukrayna'dan denize açıldıktan sonra İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine demirleyen 33 bin ton mısır yüklü "Navi Star" adlı gemi, denetimlerin ardından İrlanda'ya gitmek üzere Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Burak Akay   | 09.08.2022
Ukrayna'dan denize açılan mısır yüklü "Navi Star" Çanakkale Boğazı'ndan geçti Fotoğraf: Burak Akay - AA

Çanakkale

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, 22 Temmuz'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Odessa Limanı'ndan İrlanda'ya doğru yola çıkan Panama bayraklı 179 metrelik gemi, 7 Ağustos'ta İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde müşterek denetleme timince kontrol edildi.

Gemi, Müşterek Koordinasyon Merkezi görevlilerinin denetimlerini tamamlamasının ardından dün akşam İstanbul'dan hareket etti.

Öğle saatlerinde Çanakkale Boğazı'na yaklaşan gemi, Gelibolu yönünden saat 15.20'de girişe başladı. Gemi 16.45'te Nara Burnu'ndan dönüp Çanakkale önlerine ulaştı.

"Navi Star'ın, yaklaşık 1,5 saat sonra boğaz geçişini tamamlayarak Ege Denizi'ne açılması bekleniyor.


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Ukrayna'dan denize açılan mısır yüklü "Navi Star" Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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