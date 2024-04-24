Dolar
32.54
Euro
34.76
Altın
2,323.64
ETH/USDT
3,161.10
BTC/USDT
64,411.00
BIST 100
9,722.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısı’nda konuşuyor
logo
Gündem

SOLOTÜRK'ün Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. yılı törenindeki gösteri uçuşana ilişkin görüntü paylaşıldı

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK'ün, Çanakkale Boğazı üzerinde yaptığı gösteri uçuşuna ilişkin uçak içi görüntüsü paylaşıldı.

Merve Yıldızalp  | 24.04.2024 - Güncelleme : 24.04.2024
SOLOTÜRK'ün Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. yılı törenindeki gösteri uçuşana ilişkin görüntü paylaşıldı

Ankara

Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yılı dolayısıyla Türkiye'nin yanı sıra çok sayıda ülke temsilcilerinin katılımıyla Şehitler Abidesi'nde anma töreni düzenlendi.

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, program kapsamında Çanakkale Boğazı üzerinde gösteri yaptı.

SOLOTÜRK'ün sosyal medya hesabından yapılan ve uçak içinden çekilen videonun yer aldığı paylaşımda, şu mesaj yer aldı:

"Dur yolcu. Bilmeden gelip bastığın bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Bizlere bu toprakları vatan yapan başta Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
SOLOTÜRK'ün Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. yılı törenindeki gösteri uçuşana ilişkin görüntü paylaşıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yarın Romanya'ya gidecek
Bakan Güler, Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Marles ile görüştü
Ankara'da toz taşınımının cuma gece saatlerine kadar görülmesi bekleniyor
Meteoroloji'den bazı iller için lodos uyarısı

Benzer haberler

SOLOTÜRK'ün Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. yılı törenindeki gösteri uçuşana ilişkin görüntü paylaşıldı

SOLOTÜRK'ün Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. yılı törenindeki gösteri uçuşana ilişkin görüntü paylaşıldı

SOLOTÜRK Çanakkale semalarında gösteri uçuşu yaptı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet