logo
Gündem

Tuzla'da tersanedeki gemide çıkan yangına müdahale ediliyor

Tuzla'da tersanedeki gemide çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Hamdi Dindirek, Ali Osman Kaya  | 17.12.2025 - Güncelleme : 17.12.2025
Tuzla'da tersanedeki gemide çıkan yangına müdahale ediliyor

İstanbul

Tersaneler Caddesi'nde bulunan bir tersanedeki gemide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Gemideki yaşam alanında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek diğer katlara da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

