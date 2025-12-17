Tuzla'da tersanedeki gemide çıkan yangına müdahale ediliyor
Tuzla'da tersanedeki gemide çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
İstanbul
Tersaneler Caddesi'nde bulunan bir tersanedeki gemide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Gemideki yaşam alanında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek diğer katlara da sıçradı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.