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İstanbul Tuzla'da işçileri taşıyan servis minibüsü şarampole yuvarlandı.
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Tuzla'da servis minibüsü şarampole devrildi, 16 kişi yaralandı

Tuzla'da işçileri taşıyan servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 3'ü ağır 16 kişi yaralandı.

Halis Akyıldız, Berfin Kıraç  | 24.01.2025 - Güncelleme : 24.01.2025
Tuzla'da servis minibüsü şarampole devrildi, 16 kişi yaralandı Fotoğraf: Halis Akyıldız/AA

İstanbul

Aydınlı Mahallesi istikametine giden 34 LIY 607 plakalı servis minibüsü, şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 16 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

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Tuzla'da servis minibüsü şarampole devrildi, 16 kişi yaralandı
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