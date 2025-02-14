Dolar
36.22
Euro
38.06
Altın
2,923.22
ETH/USDT
2,704.50
BTC/USDT
97,135.00
BIST 100
9,904.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Aras hakkında resen soruşturma başlatıldı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında, dernek genel kurulundaki konuşmasında kullandığı ifadelere ilişkin resen soruşturma başlatıldı.

Zeynep Yeşildal  | 14.02.2025 - Güncelleme : 14.02.2025
TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Aras hakkında resen soruşturma başlatıldı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TÜSİAD YİK Başkanı Aras'ın 13 Şubat'taki dernek genel kurulunda yaptığı konuşmada bazı soruşturma ve kovuşturmalar hakkında yargıyı telkin ve yönlendirme içerikli ifadeler kullandığını tespit etti.

Başsavcılık, Aras'ın ifadelerinin, gerçeğe aykırı ve kamu barışını bozmaya elverişli nitelikte olduğunu değerlendirerek "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da 2 suç örgütüne yönelik operasyonlarda 128 gözaltı
Sakarya'da kendini engelli gibi göstererek dilenen kişi zabıtadan koşarak kaçtı
Üsküdar'da bir otomobilin aynaları ve sileceklerinin kırılması kamerada
Edirne'de minibüsle motosikletin çarpışması kask kamerasında
Kocaeli'de sürücüsü direksiyon başında fenalaşan otobüsü durduran yolcu Macak: Araba dursun diye bariyerlere vurdum

Benzer haberler

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Aras hakkında resen soruşturma başlatıldı

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Aras hakkında resen soruşturma başlatıldı

Bakan Kacır: Türkiye, eski Türkiye değil

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonda 21 şüpheli yakalandı

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten TÜSİAD'a tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten TÜSİAD'a tepki
Güney Kore'de Yoon'un dava süreci devam ediyor

Güney Kore'de Yoon'un dava süreci devam ediyor
"Sahibinden" hakkında rekabet soruşturması açıldı

"Sahibinden" hakkında rekabet soruşturması açıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet