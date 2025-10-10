Dolar
Gündem, Teknoloji

Türksat, "modem satışı yapıldığı" iddiasıyla gelen aramalara yönelik uyarıda bulundu

Türksat AŞ, şirket adına modem satışı gerçekleştirildiği iddiasıyla yapılan telefon aramalarına itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 10.10.2025 - Güncelleme : 10.10.2025
Türksat AŞ, son günlerde şirketin adı kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı.

Şirketin açıklamasında bazı yetkisiz kişilerin, Türksat AŞ adına modem satışı yapıldığı iddiasıyla vatandaşları telefonla arayarak kişisel bilgi talebinde bulunduğu belirtildi.

Türksat AŞ'nin telefonla arama yoluyla modem satışı gerçekleştirmediğine işaret edilen açıklamada, "Türksat, hiçbir ürün veya hizmet satışını telefonla arama yöntemiyle yapmamaktadır. Şirket personeli ya da iş ortakları, müşterilerden kredi kartı bilgisi, kimlik numarası, adres gibi kişisel verileri talep etmez." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, vatandaşların bu tür aramalarda kişisel bilgilerini paylaşmamaları ve aramalara itibar etmemeleri gerektiği vurgulanarak, şüpheli durumlarda "0850 804 44 44" numaralı Türksat Çağrı Merkezine ulaşılabileceği bildirildi.

Vatandaşların "www.turksatkablo.com.tr" internet adresinden resmi bilgi edinebileceği kaydedilen açıklamada, "Türksat AŞ olarak müşteri memnuniyeti ve veri güvenliğini en üst düzeyde koruma kararlılığını yineleyerek vatandaşlarımızı olası dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz." uyarısında bulunuldu.

