Dolar
26.07
Euro
28.61
Altın
1,921.26
ETH/USDT
1,865.00
BTC/USDT
30,259.00
BIST 100
6,263.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde sağanağın ardından sular altında kalan köy dron ile görüntülendi
logo
Gündem

Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist, Suriye sınırında yakalandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu gözaltına alındı.

Rauf Maltaş  | 10.07.2023 - Güncelleme : 10.07.2023
Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist, Suriye sınırında yakalandı

Şanlıurfa

Güvenlik güçleri, bir teröristin, Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine, sınır hattındaki önlemlerini artırdı.

Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi, sınır hattında yakaladı.

Zanlının sorgusu sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın ABD Başkanı Biden ile görüşecek
Sağlık Bakanı Koca: Bartın'da hastanelere ulaşan 4 yaralıdan 2'sinin tedavisi devam ediyor
Sultanbeyli'de kamyonun damperinin üst geçide çarpması sonucu trafik yoğunluğu oluştu
Düzce'de tamamı sular altında kalan köyde tahliye çalışmaları sürüyor
Selde sürüklenen kamyondan komşusunun uzattığı çarşafla kurtulan kişi yaşadıklarını anlattı

Benzer haberler

ABD'den Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine destek

ABD'den Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın ABD Başkanı Biden ile görüşecek

Sultanbeyli'de kamyonun damperinin üst geçide çarpması sonucu trafik yoğunluğu oluştu

Düzce'de tamamı sular altında kalan köyde tahliye çalışmaları sürüyor

Düzce'de tamamı sular altında kalan köyde tahliye çalışmaları sürüyor
Selde sürüklenen kamyondan komşusunun uzattığı çarşafla kurtulan kişi yaşadıklarını anlattı

Selde sürüklenen kamyondan komşusunun uzattığı çarşafla kurtulan kişi yaşadıklarını anlattı
Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist, Suriye sınırında yakalandı

Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist, Suriye sınırında yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet