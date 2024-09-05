Türkiye'nin, sel afetinden etkilenen Bangladeş'e insani yardımları sürüyor
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bangladeş'teki sel afetinden etkilenenlere Türkiye'nin, gıda, hijyen kolisi, ilaç ve barınma malzemelerinden oluşan 53 bin 700 paket insani yardım malzemesi ulaştırdığını bildirdi.
Ankara
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin merhamet ve şefkat elini dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya, Türk milletinin yardım elini dost ve kardeş Bangladeş halkına uzatmaya devam ettiklerini belirtti.
Ülkemizin merhamet ve şefkat elini dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya; aziz Milletimizin yardım elini dost ve kardeş Bangladeş halkına uzatmaya devam ediyoruz.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 5, 2024
24 Ağustos 2024 tarihinde meydana gelen ve yaklaşık 6️⃣ milyon insanı doğrudan etkileyen sel afetinin ardından, selin… pic.twitter.com/riv78FvhNr
Yaklaşık 6 milyon insanı doğrudan etkileyen sel afetinin ardından, selin etkili olduğu bölgelerde AFAD, Kızılay, UMKE ve sivil toplum kuruluşlarınca insani yardım çalışmalarının aralıksız devam ettiğini aktaran Yerlikaya, "Şimdiye kadar, gıda, hijyen kolisi, ilaç ve barınma malzemelerinden oluşan 53 bin 700 paket insani yardım malzemesi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı, sivil toplum kuruluşlarımız tarafından 51 bin 450 öğün sıcak yemek dağıtımı yapıldı." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.