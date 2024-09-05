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Türkiye'nin, sel afetinden etkilenen Bangladeş'e insani yardımları sürüyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bangladeş'teki sel afetinden etkilenenlere Türkiye'nin, gıda, hijyen kolisi, ilaç ve barınma malzemelerinden oluşan 53 bin 700 paket insani yardım malzemesi ulaştırdığını bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 05.09.2024 - Güncelleme : 05.09.2024
Türkiye'nin, sel afetinden etkilenen Bangladeş'e insani yardımları sürüyor

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin merhamet ve şefkat elini dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya, Türk milletinin yardım elini dost ve kardeş Bangladeş halkına uzatmaya devam ettiklerini belirtti.

Yaklaşık 6 milyon insanı doğrudan etkileyen sel afetinin ardından, selin etkili olduğu bölgelerde AFAD, Kızılay, UMKE ve sivil toplum kuruluşlarınca insani yardım çalışmalarının aralıksız devam ettiğini aktaran Yerlikaya, "Şimdiye kadar, gıda, hijyen kolisi, ilaç ve barınma malzemelerinden oluşan 53 bin 700 paket insani yardım malzemesi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı, sivil toplum kuruluşlarımız tarafından 51 bin 450 öğün sıcak yemek dağıtımı yapıldı." ifadesini kullandı.

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