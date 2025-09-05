Dolar
Gündem

YSK, CHP'nin "kongre" ve "İstanbul il yönetimi" ile ilgili başvurularını karara bağladı

YSK Başkanı Ahmet Yener, CHP'nin İstanbul'da 5 ilçedeki kongrelerinin durdurulması kararının kaldırıldığını, il yönetiminin görevden uzaklaştırılması itirazının ise reddedildiğini açıkladı.

Abdullah Sarica, İsmet Karakaş  | 05.09.2025 - Güncelleme : 05.09.2025
YSK, CHP'nin "kongre" ve "İstanbul il yönetimi" ile ilgili başvurularını karara bağladı

Ankara

YSK, CHP'nin, İstanbul'da bazı ilçe seçim kurullarının kongrelerini iptal eden mahkeme kararları ile İstanbul il yönetimi ile ilgili başvurularını görüşmek üzere 14.30'da toplandı.

YSK Başkanı Yener, yaklaşık 2 saat süren toplantı sonrası YSK önünde açıklamalarda bulundu. Saat 14.30'da başlayan toplantının sona erdiğini bildiren Yener, şu ifadeleri kullandı:

"Kurulumuz, CHP'nin yapmış olduğu itirazı değerlendirmiştir. Yapılan toplantı sonucunda Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir, Ataşehir ilçe seçim kurullarının başlayan kongre sürecini durdurmasına ilişkin almış olduğu kararlar tam kanunsuzluk nedeniyle kaldırılmış ve kongrelerin kaldığı yerden devamına karar verilmiştir. CHP'nin, il yönetimine ilişkin alınan karara yönelik yapmış olduğu itiraz ise kurul toplantısı sonucunda reddedilmiştir. Tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Diğer ilçelerdeki durdurulma kararları da kaldırıldı

Öte yandan, CHP'nin, Küçükçekmece, Sancaktepe, Bayrampaşa, Esenyurt, Çekmeköy, Avcılar, Beylikdüzü, Kartal, Zeytinburnu ilçe seçim kurullarının ilçe kongrelerinin durdurulmasına ilişkin kararlarına yönelik başvurusu da ayrı bir toplantıda görüşülerek karara bağlandı.

Kurulun, söz konusu kararların kaldırılmasına karar verdiği öğrenildi.

