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Gündem, Türkİye'nin Otomobili

Türkiye'nin otomobili Togg'un tanıtımı Pazar'da yapıldı

Türkiye'nin otomobili Togg'un tanıtımı, Tokat'ın Pazar ilçesinde gerçekleştirildi.

Mustafa Coşkun Sarık  | 23.05.2023 - Güncelleme : 23.05.2023
Türkiye'nin otomobili Togg'un tanıtımı Pazar'da yapıldı Fotoğraf: Mustafa Coşkun Sarık/AA

Tokat

İlçeye getirilen Togg ile vatandaşların alkışları arasında şehir turu yapıldı. Daha sonra Hükümet Konağı önünde sergilenen araç, vatandaşlar tarafından ilgiyle incelendi.

AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Togg'un hayırlı olmasını diledi.

Pazar Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Celal Akın ve Üzümören Belde Belediye Başkanı İsmail Karakaş da aracı inceledi.

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