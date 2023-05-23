Türkiye'nin otomobili Togg'un tanıtımı Pazar'da yapıldı
Türkiye'nin otomobili Togg'un tanıtımı, Tokat'ın Pazar ilçesinde gerçekleştirildi.
Tokat
İlçeye getirilen Togg ile vatandaşların alkışları arasında şehir turu yapıldı. Daha sonra Hükümet Konağı önünde sergilenen araç, vatandaşlar tarafından ilgiyle incelendi.
AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Togg'un hayırlı olmasını diledi.
Pazar Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Celal Akın ve Üzümören Belde Belediye Başkanı İsmail Karakaş da aracı inceledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.