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Türkiye'nin orman varlığı dünya standartlarına yaklaştı

TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, Türkiye'nin 2023'teki orman varlığı hedefinin yüzde 30 olduğunu belirterek, "Yüzde 29,98 ile bu rakama ulaşmış olduk." dedi.

Kübra Ağaçyetiştiren  | 04.01.2024 - Güncelleme : 04.01.2024
Türkiye'nin orman varlığı dünya standartlarına yaklaştı

Ankara

Dünyadaki iklim değişikliği ve küresel ısınma etkilerinin minimize edilmesi ve yeşil alanlardaki artışlar hakkında AA muhabirine bilgi veren Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, çölleşme ve kuraklıkla mücadelede Türkiye'nin önemli adımlar attığını söyledi.

Türkyılmaz, "Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes" ve "Cumhuriyet'e Nefes" projeleriyle Türkiye'nin ormanlaşmaya verdiği önemi ortaya koyduğunu, tüm dünyaya bir yeşillendirme örneği olduğunu aktardı.

Bu çalışmalar sayesinde iklim krizinin en doğru şekilde yönetildiğini belirten Türkyılmaz, ormanlaştırma kampanyalarının sürdürülmesiyle yeşil alanlarda artış yaşandığını ifade ederek, "Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün 2015-2020 raporlarına göre Türkiye orman varlığını arttıran ülkeler arasında 46'ncı sırada iken milli ağaçlandırma kampanyaları neticesinde 2020 yılında 27'nci sıraya yükseldi." bilgisini paylaştı.

Bu rapora göre Türkiye'nin orman varlığını arttıran ülkeler sıralamasında Avrupa'da 1'inci, dünyada ise 6'ncı sıraya yükselen bir grafiği yakaladığına dikkati çeken Türkyılmaz, orman alanlarının son 20 yıl içerisinde yüzde 29,98 oranına ulaştığını, bunun da 2,3 milyon hektarlık yeşil alana karşılık geldiğini anlattı.

Türkyılmaz, dünya kara parçasının yüzde 31'inin ormanlardan oluştuğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin orman varlığında 2023 hedefi yüzde 30'du. Yüzde 29,98 ile bu rakama ulaşmış olduk. İnşallah dünya istatistiği olan yüzde 31'lik orana da en kısa zamanda ulaşacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

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