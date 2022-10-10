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Türkiye'nin en yüksek noktası Ağrı Dağı karla kaplandı

Türkiye'nin 5 bin 137 metre rakımıyla en yüksek noktası Ağrı Dağı, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Abdullah Söylemez   | 10.10.2022
Türkiye'nin en yüksek noktası Ağrı Dağı karla kaplandı Fotoğraf: Abdullah Söylemez/AA

Ağrı

Kentte aralıklarla etkili olan yağmur, gece saatlerinde yüksek noktalarda yerini kara bıraktı.

Kar yağışı, kentin çevresinde bulunan dağların yüksek noktalarının yanı sıra Ağrı Dağı'nda da etkili oldu.

Yağış sonrası Ağrı Dağı'nın zirvesi ve etekleri karla kaplandı. Karlı dağ, çevresini kaplayan bulutlarla kentin farklı noktalarından görüntülendi.

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