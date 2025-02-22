Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak kısmen buz tuttu
Sivas'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak kısmen buzla kaplandı.
Sivas
Kentte soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Bir süredir etkisini gösteren soğuk hava nedeniyle Kızılırmak da kısmen buz tuttu.
İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın, tarihi Kesik Köprü ve Karşıyaka mevkisindeki bazı kısımlar buzla kaplandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.