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Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak kısmen buz tuttu

Sivas'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak kısmen buzla kaplandı.

Halife Yalçınkaya  | 22.02.2025 - Güncelleme : 22.02.2025
Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak kısmen buz tuttu Fotoğraf: Halife Yalçınkaya/AA

Sivas

Kentte soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Bir süredir etkisini gösteren soğuk hava nedeniyle Kızılırmak da kısmen buz tuttu.

İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın, tarihi Kesik Köprü ve Karşıyaka mevkisindeki bazı kısımlar buzla kaplandı.

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Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak kısmen buz tuttu
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