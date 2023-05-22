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Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Begeç, Türkiye ile DSÖ arasındaki güçlü ilişkilere vurgu yaptı

Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Güven Begeç, "75 yılda Türkiye ile DSÖ arasındaki ilişki hem güçlendi hem de genişledi." dedi.

Muhammet İkbal Arslan  | 22.05.2023 - Güncelleme : 22.05.2023
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Begeç, Türkiye ile DSÖ arasındaki güçlü ilişkilere vurgu yaptı Fotoğraf: Muhammet İkbal Arslan/AA

Cenevre

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Güven Begeç, "75 yılda Türkiye ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) arasındaki ilişki hem güçlendi hem de genişledi. DSÖ'nün varlık gösterdiği alanlara ev sahipliği yapıyoruz ve çalışmalarına aktif katkıda bulunuyoruz." dedi.

Büyükelçi Begeç, BM Cenevre Ofisi'nde 76'ncısı düzenlenen Dünya Sağlık Asamblesinin (DSA) ikinci gününde Türkiye adına konuşma yaptı.

DSÖ'nün kuruluşunun 75. yıl dönümünü kutlayan Begeç, örgütün bu süreçte etkinliğini, şeffaflığını ve hesap verebilirliğini geliştirdiğini söyledi.

"Bu 75 yılda Türkiye ile DSÖ arasındaki ilişki hem güçlendi hem de genişledi. DSÖ'nün varlık gösterdiği alanlara ev sahipliği yapıyoruz ve çalışmalarına aktif katkıda bulunuyoruz." ifadelerini kullanan Begeç, Türkiye'deki depremler sonrasında gösterilen dayanışma ve verilen destek için DSÖ ile üyelerine teşekkürlerini iletti.

Bu depremlerden uluslararası toplum için de alınacak dersler olduğunu kaydeden Begeç, "Uluslararası mukabele mekanizmamızın eksikliklerini daha net görmeliyiz." dedi.

Begeç, Kovid-19'un artık küresel anlamda halk sağlığı acil durumu olmadığını ancak Uluslararası Sağlık Tüzüğü'nün gözden geçirilmesi, pandemi anlaşması müzakere süreci ve yeni bütçe yapılanması konularındaki ivmenin kaybedilmemesi gerektiğini aktardı.

Begeç, "Bu alanlara odaklanırken bulaşıcı olmayan hastalıklar ve tütün kontrolü gibi diğer önemli konuların da göz ardı edilmemesi gerekir." ifadesini kullandı.

Son dönemde DSÖ'nün çalışmalarının uluslararası siyasi meselelere daha açık hale geldiğine dikkati çeken Begeç, DSÖ'nün mutabakat kültürü ile DSÖ Anayasası'ndaki temel ilkelerin muhafazasının önemini vurguladı.

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