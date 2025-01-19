Dolar
35.57
Euro
36.46
Altın
2,700.52
ETH/USDT
3,291.90
BTC/USDT
105,240.00
BIST 100
9,977.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türkiye'den, Nijerya'daki yakıt tankeri patlamasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'da akaryakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu yaşamını yitirenlerin yakınlarına ve Nijerya halkına başsağlığı diledi.

Tuğba Altun  | 19.01.2025 - Güncelleme : 19.01.2025
Türkiye'den, Nijerya'daki yakıt tankeri patlamasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Ankara

Bakanlık, Nijerya'nın kuzeyindeki Niger eyaletine bağlı Gurara bölgesinde dün akaryakıt tankerinin patlamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Gurara bölgesinde dün meydana gelen yakıt tankeri patlaması sonucu yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Nijerya halkına taziyelerin sunulduğu açıklamada, yaralılara acil şifalar dilendi.

Niger eyaletine bağlı Dikko-Maje kara yolunda dün, akaryakıt yüklü tanker aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak devrilmişti. Çevredekilerin devrilen araçtaki akaryakıtı boşaltmaya çalıştığı sırada tanker patlamıştı.

Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansından (SEMA) yapılan açıklamada, patlama sonucu 86 kişinin öldüğü, 55 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'den, Nijerya'daki yakıt tankeri patlamasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Fico ve heyetini kabul edecek
TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan, hastaneye kaldırıldı
Marmara Denizi'ne derin deşarjla atık bırakılması görüntülendi
Erzurum'da kar yağışı ve tipi etkili oldu

Benzer haberler

Türkiye'den, Nijerya'daki yakıt tankeri patlamasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Türkiye'den, Nijerya'daki yakıt tankeri patlamasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Nijerya, BRICS'e "ortak ülke" olma davetini kabul etti

Bakan Fidan, bakanlığın genç diplomatlarına hitap etti

KKTC, ABD'nin Rumlara silah satışı kararına tepki gösterdi

KKTC, ABD'nin Rumlara silah satışı kararına tepki gösterdi
Türkiye, ABD'nin Rumlara silah satışı kararını kınadı

Türkiye, ABD'nin Rumlara silah satışı kararını kınadı
Nijerya'da Boko Haram terör örgütü saldırısında çok sayıda asker ve sivil kayboldu

Nijerya'da Boko Haram terör örgütü saldırısında çok sayıda asker ve sivil kayboldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet