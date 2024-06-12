Türkiye'den Kuveyt'teki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Kuveyt'in Mankaf bölgesinde çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
İstanbul
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kuveyt'in Mankaf bölgesinde bir binada meydana gelen yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyulduğu kaydedildi.
Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Kuveyt halkına içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kuveyt'in güneyindeki Ahmedi iline bağlı Mankaf bölgesinde yerel saatle 06.00'da çıkan yangında 49 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.