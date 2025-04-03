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Türkiye'den İsrail'in Suriye'ye yaptığı saldırılara tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail 'in, dün Suriye'ye yaptığı saldırıların, Tel Aviv yönetiminin çatışmadan beslenen dış politika anlayışından başka bir izahı bulunmadığını bildirdi.

Gökhan Çeliker  | 03.04.2025 - Güncelleme : 03.04.2025
Türkiye'den İsrail'in Suriye'ye yaptığı saldırılara tepki

Ankara

Bakanlık, İsrail'in dün Suriye'ye yönelik yaptığı saldırılara ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "İsrailli bakanların ülkemize yönelik provokatif beyanları, içinde bulundukları ruh halinin yanı sıra fundamentalist ve ırkçı İsrail hükümetinin saldırgan ve yayılmacı politikalarını yansıtmaktadır." ifadesi yer aldı.

Bölgenin barış, istikrar ve refahı için büyük umut vaat eden ve tüm dünya tarafından desteklenen Suriye ve Lübnan’daki gelişmelerin İsrail’i neden rahatsız ettiğinin sorgulanması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Suriye sahasında kendisine yönelen herhangi bir provokasyon veya saldırı bulunmamasına rağmen, İsrail’in dün gece birçok noktaya eş zamanlı olarak düzenlediği hava ve kara saldırılarının, İsrail’in çatışmadan beslenen dış politika anlayışından başka bir izahı bulunmamaktadır." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, İsrailli bakanların, Türkiye’yi hedef alarak, "Gazze’de işledikleri soykırımı", "Filistin halkına karşı sürdürülen topyekün savaşı", "yerleşimci terörünü", Batı Şeria’yı ilhak niyetini, Suriye ve Lübnan’a yönelik saldırılarının arkasındaki yayılmacı emellerini gizlemelerinin mümkün olmadığı vurgulandı.

Bölge ülkelerinin toprak bütünlüğüne ve milli birliğine kast eden saldırılarıyla İsrail'in bölgenin güvenliği için "en büyük tehdit haline" geldiğinin altı çizilen açıklamada, Tel Aviv yönetiminin bölgede "stratejik destabilizatör" olarak hem kargaşaya neden olduğu hem de terörü beslediğine işaret edildi.

Açıklamada, söz konusu nedenlerle tüm bölgede güvenliğin tesisi için İsrail'in öncelikle yayılmacı politikalarından vazgeçmesi, işgal ettiği topraklardan çekilmesi ve Suriye’de istikrarın tesisine yönelik çabaları baltalamayı bırakmasının önemine değinildi.

Ayrıca açıklamada, uluslararası toplumun, "İsrail’in giderek artan fütursuz saldırganlığına" engel olunması bağlamındaki sorumluluğunu üstlenmesinin önem taşıdığı aktarıldı.

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