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Türkiye'den İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılara ilişkin, "İsrail, uluslararası hukuku ve evrensel değerleri en ağır biçimde ihlal ederek insanlığa meydan okumaktadır." ifadeleriyle saldırılara tepki gösterildi.

Mehmet Şah Yılmaz  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
Türkiye'den İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki

Ankara

Bakanlık, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail’in Gazze’de bu sabah gerçekleştirdiği saldırılarda yüzlerce Filistinliyi katletmesinin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin yürüttüğü soykırım politikasında yeni bir aşamaya geçildiğini gösterdiği belirtildi.

"İsrail, uluslararası hukuku ve evrensel değerleri en ağır biçimde ihlal ederek insanlığa meydan okumaktadır. Küresel düzeyde barış ve istikrar arayışlarının yoğunlaştığı bir dönemde, İsrail hükümetinin sergilediği bu saldırgan tutum, bölgenin ortak geleceğini tehdit etmektedir. İsrail’in yeni bir şiddet sarmalına neden olması kabul edilemez." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması için İsrail’e karşı uluslararası toplum tarafından kararlı bir duruş sergilenmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, "Türkiye olarak, Filistin halkının haklı davasında yanında durmayı sürdüreceğimizi ve bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalara destek vereceğimizi bir kez daha vurguluyoruz." denildi.

Ölü sayısı 326'yı geçti

İsrail'in bu sabah ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda 326 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ordusunun, yerinden edilen Filistinlilerin çadırları ve sığındığı okullar ile sivillerin evleri dahil olmak üzere Gazze Şeridi'ni yoğun bir şekilde bombaladığı aktarıldı.

İsrail Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı ifade edilmişti.


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