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Türkiye'den Hindistan'daki tren kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Mehmet Şah Yılmaz  | 03.06.2023 - Güncelleme : 03.06.2023
Türkiye'den Hindistan'daki tren kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hindistan'ın Orissa eyaletinde dün meydana gelen tren kazasında 300'e yakın kişinin hayatını kaybettiğinin ve 1000'e yakın kişinin yaralandığının derin bir üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, "Bu elim kazada yaşamlarını yitirenlerin yakınlarına, Hint halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Hindistan'ın Orissa eyaletinin Balasore bölgesindeki Bahanaga Bazar Tren İstasyonu yakınlarında dün yerel saatle 19.20'de iki yolcu ve bir yük treninin karıştığı kaza meydana gelmişti.

Kazada 288 kişi yaşamını yitirmiş, 900'den fazla kişi yaralanmıştı.

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Türkiye'den Hindistan'daki tren kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
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