Dolar
17.90
Euro
18.35
Altın
1,768.27
ETH/USDT
1,629.40
BTC/USDT
22,942.00
BIST 100
2,656.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türkiye'den Bağdat'taki gelişmelere ilişkin taraflara "itidal" çağrısı

Dışişleri Bakanlığı, Irak’ın başkenti Bağdat’ta yaşanan gelişmelere ilişkin taraflara "itidal" çağrısında bulundu.

Emre Karaca   | 01.08.2022
Türkiye'den Bağdat'taki gelişmelere ilişkin taraflara "itidal" çağrısı

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bağdat'ta cereyan eden gelişmelerin endişeyle takip edildiği belirtildi.

Irak’taki gelişmelere zemin oluşturan siyasi belirsizliğin bir an evvel giderilmesi ve Irak halkının beklentisi temelinde kapsayıcı, temsil kuvveti güçlü bir hükümetin daha fazla zaman geçirmeden kurulmasının temenni edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Iraklıların görüş ve beklentilerini demokratik yollarla ifade etme haklarına saygı duyuyoruz. Bu bağlamda, şiddetten uzak durulması ve kamu düzeninin muhafazasına öncelik verilmesi gereğini vurguluyoruz. İlgili tüm taraflara sağduyu ve itidal içerisinde hareket etmeleri çağrısında bulunuyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini duyurdu
Türkiye'den Bağdat'taki gelişmelere ilişkin taraflara "itidal" çağrısı
MSB, Ukrayna'dan hareket eden mısır yüklü geminin yoluna devam ettiğini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkanı Karadayı'yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor Kulübü heyetini kabul etti

Benzer haberler

Türkiye'den Bağdat'taki gelişmelere ilişkin taraflara "itidal" çağrısı

Türkiye'den Bağdat'taki gelişmelere ilişkin taraflara "itidal" çağrısı

Irak Meclisinde eylem yapan Sadr destekçileri, "erken seçim ve Maliki'nin yargılanmasını" istiyor

Irak'taki istikrarsızlığın enerji jeopolitiğine etkisi

Sincar'da 8 yıl önce DEAŞ'tan kaçan 325 bin Ezidi, PKK nedeniyle evlerine dönemiyor

Sincar'da 8 yıl önce DEAŞ'tan kaçan 325 bin Ezidi, PKK nedeniyle evlerine dönemiyor
Kerkük'te DEAŞ'a karşı başlatılan operasyonda 7 terörist yakalandı

Kerkük'te DEAŞ'a karşı başlatılan operasyonda 7 terörist yakalandı
Irak'ta Sadr destekçileri, Yeşil Bölge'deki oturma eylemini sürdürüyor

Irak'ta Sadr destekçileri, Yeşil Bölge'deki oturma eylemini sürdürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet