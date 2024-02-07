Türkiye'den Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimine ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminin işgalden kurtarılmış topraklar da dahil olmak üzere, Azerbaycan'ın tamamında huzur içinde gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi.
Ankara
Bakanlık, Azerbaycan'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçimi hakkında yazılı açıklama yayımladı.
Bugün Azerbaycan'da yapılan seçimin kardeş Azerbaycan'a hayırlı olması dileğinde bulunulan açıklamada, "Seçimlerin, işgalden kurtarılmış topraklar da dahil olmak üzere, Azerbaycan'ın tamamında huzur içinde gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Azerbaycan halkının seçim sürecinde sergilediği sağduyunun takdirle karşılandığı belirtildi.
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