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Türkiye'den Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimine ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminin işgalden kurtarılmış topraklar da dahil olmak üzere, Azerbaycan'ın tamamında huzur içinde gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

Muhammet Tarhan  | 07.02.2024 - Güncelleme : 07.02.2024
Türkiye'den Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimine ilişkin açıklama

Ankara

Bakanlık, Azerbaycan'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçimi hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Bugün Azerbaycan'da yapılan seçimin kardeş Azerbaycan'a hayırlı olması dileğinde bulunulan açıklamada, "Seçimlerin, işgalden kurtarılmış topraklar da dahil olmak üzere, Azerbaycan'ın tamamında huzur içinde gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Azerbaycan halkının seçim sürecinde sergilediği sağduyunun takdirle karşılandığı belirtildi.


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