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Türkiye'den ABD'de meydana gelen fırtınaların sebep olduğu can kayıpları için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, ABD'de meydana gelen hortum ve fırtınaların neden olduğu can kayıpları sebebiyle halka taziyelerini iletti.

Gökhan Çeliker  | 17.03.2025 - Güncelleme : 17.03.2025
Türkiye'den ABD'de meydana gelen fırtınaların sebep olduğu can kayıpları için taziye mesajı

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin bazı eyaletlerinde etkili olan hortum ve şiddetli fırtınanın yol açtığı can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "ABD halkına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

ABD'de şiddetli fırtınalar, ülkenin orta ve güney kesimlerinde hayatı felç etmiş, Texas ve Missouri eyaletlerinde en az 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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