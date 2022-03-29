Türkiye'deki Rusya-Ukrayna müzakerelerine yerli ve yabancı basından ilgi
Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul'da bir araya geldiği toplantıya yerli ve yabancı basın mensupları da ilgi gösteriyor.
İstanbul
Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı savaşın ardından taraflar müzakereler için İstanbul'da bir araya geliyor.
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Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen toplantıya yerli ve yabancı basın mensupları da ilgi gösteriyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.