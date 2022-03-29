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Gündem, Rusya-Ukrayna Savaşı

Türkiye'deki Rusya-Ukrayna müzakerelerine yerli ve yabancı basından ilgi

Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul'da bir araya geldiği toplantıya yerli ve yabancı basın mensupları da ilgi gösteriyor.

29.03.2022
Türkiye'deki Rusya-Ukrayna müzakerelerine yerli ve yabancı basından ilgi Fotoğraf: Onur Çoban/AA

İstanbul

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı savaşın ardından taraflar müzakereler için İstanbul'da bir araya geliyor.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen toplantıya yerli ve yabancı basın mensupları da ilgi gösteriyor.

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