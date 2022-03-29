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Gündem, Rusya-Ukrayna Savaşı

İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakere heyetleri toplantısı başladı

Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul'da bir araya geldiği toplantı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasının ardından başladı.

Behlül Çetinkaya, Gülsüm İncekaya   | 29.03.2022
İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakere heyetleri toplantısı başladı

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde başlayan toplantıya, sabah ilk olarak Ukrayna, ardından Rusya heyeti geldi.

Erdoğan'ın açılış konuşmasını yapmak üzere geldiği Çalışma Ofisi'ndeki toplantı, konuşmanın ardından başladı.

İstanbul'daki müzakereler iki gün şeklinde planlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış konuşmasında, Türkiye'nin tüm uluslararası platformlarda iki tarafın da hakkını, hukukunu, hassasiyetini koruyan adil bir yaklaşım sergilediğini belirterek "Heyet üyeleri olarak sizler tarihi bir sorumluluk üstlendiniz. Tüm dünya sizlerden gelecek hayırlı ve müjdeli haberleri bekliyor. Liderlerinizin yönlendirmesiyle barışın temelini atıyorsunuz. İşinizi kolaylaştıracak her türlü katkıya biz hazırız." ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın taraflarla temasları sonucunda, daha önce Belarus'ta bir araya gelen heyetlerin, bir sonraki görüşmesini İstanbul'da yapmasına karar verilmişti.

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