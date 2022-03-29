Ukraynalı müzakereci Arakhamia: Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkeyi garantör ülke olarak görmek istiyoruz
İstanbul'da Rus heyetiyle görüşmelere katılan Ukraynalı müzakereci Arakhamia, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkeyi garantör ülke olarak görmek istediklerini söyledi.
Ankara
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