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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukraynalı müzakereci Arakhamia: Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkeyi garantör ülke olarak görmek istiyoruz

İstanbul'da Rus heyetiyle görüşmelere katılan Ukraynalı müzakereci Arakhamia, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkeyi garantör ülke olarak görmek istediklerini söyledi.

Ekip   | 29.03.2022
Ukraynalı müzakereci Arakhamia: Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkeyi garantör ülke olarak görmek istiyoruz Fotoğraf: Arda Küçükkaya - AA

Ankara

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