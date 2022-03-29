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Gündem, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Kiev ve Çernigiv yönlerinde askeri eylemleri azaltmaya karar verdik

Ekip   | 29.03.2022
Rusya: Kiev ve Çernigiv yönlerinde askeri eylemleri azaltmaya karar verdik

Ankara

İstanbul görüşmelerine katılan Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Fomin, Kiev ve Çernigiv yönlerinde askeri eylemlerini azaltmaya karar verdiklerini açıkladı. 

Rus heyeti, Ukrayna tarafıyla İstanbul'da yaptıkları görüşmelerin yapıcı geçtiğini açıkladı.

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