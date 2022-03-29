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Bartın'da heyelanda zarar gören alanlarda çalışmalar sürüyor

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Metin Çetin, "Bazı noktalarda hala toprak hareketliliği devam ediyor. 30 iş makinesi ve 59 personelle 23 noktada çalışma gerçekleştirdik. Çöken yolları onardık ve kapanan yolları açtık." dedi.

Selim Bostancı   | 29.03.2022
Bartın'da heyelanda zarar gören alanlarda çalışmalar sürüyor

Bartın

Bartın'da eriyen karın yol açtığı heyelanda zarar gören alanlarda çalışmalar devam ediyor.

Kentte, hava sıcaklığının artmasıyla eriyen kar, heyelanların yanı sıra yol ağında çökmelere neden oldu.

Ulus ilçesine bağlı Hisar köyünde heyelan sonucu yol kullanılamaz hale gelirken, boş bir ev de zarar gördü.

Doğan köyünde ise heyelan nedeniyle bir bağlantı yolu kullanılamaz hale geldi.

İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan incelemede, 16'sı büyük çapta olmak üzere 39 noktada heyelan ve çökmeler yaşandığı tespit edildi.

Heyelan ve çökmelerin meydana geldiği bazı bölgelere toprak hareketliliğinin devam etmesi nedeniyle müdahale edilemezken, 23 noktada zarar gören alanların onarılması için İl Özel İdaresi ekiplerince başlatılan çalışmalar 30 iş makinesi ve 59 personelle sürdürülüyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Metin Çetin, gazetecilere, kış mevsimi boyunca yoğun kar yağışı alan ilde yüksek kesimlerde kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığını söyledi.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla karların hızlı bir şekilde erimeye başladığını ve birçok noktada heyelanlar oluştuğunu anlatan Çetin, "Ekiplerimizce sahada yapılan incelemelerde 16'sı büyük çapta toplam 39 heyelan ve toprak kayması tespit edildi. Bazı noktalarda hala toprak hareketliliği devam ediyor. 30 iş makinesi ve 59 personelle 23 noktada çalışma gerçekleştirdik. Çöken yolları onardık ve kapanan yolları açtık. Diğer noktalarda da gerekli güvenlik önlemlerini aldık. Kısa zaman içinde heyelanlardan ve toprak kaymalarından etkilenen tüm bölgelerimizde gerekli çalışmaları tamamlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

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