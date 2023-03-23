Türkiye'deki Dünya Saati etkinliğinde ışıklar, depremlerde hayatını kaybedenler için kapatılacak
SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin, bu yıl Türkiye'deki Dünya Saati etkinliğinde 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için ışıkların kapatılacağını bildirdi.
İstanbul
İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin, bu yıl Türkiye'deki Dünya Saati etkinliğinde 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için ışıkların kapatılacağını bildirdi.
Depremlerde hayatını kaybedenlerin anılacağı "Dünya Saati" etkinliği dolayısıyla SKD Türkiye'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Edin, 2007'den beri tüm dünyada düzenlenen "Dünya Saati" etkinliğinde iklim krizi ve doğa kayıplarına dikkat çekildiğini anımsattı.
Edin, bu yıl Türkiye'deki Dünya Saati etkinliğinde 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için ışıkların kapatılacağını aktararak, afet bölgesinin sürdürülebilirlik temelinde yeniden yapılanmasının hayati önem taşıdığına dikkati çekti.
Afet bölgesindeki insanlara güvenilir bir gelecek tahsis etmenin, bundan sonraki tek öncelik olduğunu belirten Edin, şunları kaydetti:
"Burada da tek şansımız Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı merkeze alan yol haritası ile ekonomik, sosyal ve çevresel alanda iyileştirici aksiyonları hayata geçirmek. Afetten etkilenen 11 ilin, bölge insanına en iyi faydayı sağlayacak şekilde, sürdürülebilir temelli planlama ile yapılanmasında rehber ve yol gösterici olmaya kararlıyız. Öncelikle ve ivedilikle mevcut enkaz kaldırma çalışmalarının mevzuatlarda yer alan bertaraf yöntemlerine uygun olarak yönetilmesinin çevresel riskler taşıdığına dikkat çekmek isteriz. Tasnifi çok zor miktarda bir atığın ortaya çıktığının farkındayız.
Diğer yandan, bu tür yıkıntı atıklarının, geri dönüştürülerek döngüsel ekonomiye katkı sağlanmasını sağlayacak metotlar da mevcut. Bu metotların uygulanabilmesi için öncelikle yıkıntı atıklarının çevrede felakete neden olmadan, geçici depolama alanlarının atık miktarına ve türüne göre belirlenerek kurulması gerekiyor. Aksi takdirde bölgedeki atıkların orta ve uzun vadede tarımsal alanların kirlenmesine, asbest başta olmak üzere zararlı kimyasalların yeraltı sularına ve toprağa karışmasına ileri safhalarda farklı salgın hastalıkların yayılmasına ve kanser riski oluşumuna neden olabileceği tahmin ediliyor."
"Depremin etkilediği 11 il, Türkiye'nin toplam tarım üretiminin yüzde 15,5'ini üretiyor"
Ebru Dildar Edin, temiz suya ve güvenilir gıdaya erişimin önemine dikkati çekerek, depremin yıkıcı etkisinin ardından bölgenin karşı karşıya kaldığı kuraklığın da ciddi bir sorun olduğunu, bununla birlikte altyapıda meydana gelen hasarlar nedeniyle temiz suya erişimde de problemler bulunduğunu aktardı.
Depremin etkilediği 11 ilin, Türkiye'nin toplam tarım üretiminin yüzde 15,5'ini ürettiğini bildiren Edin, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Su tasarrufu sağlayan uygulamalar ve güvenilir tarım metotları ile yeni bir yapılanmanın bir an evvel bölgede uygulanması hayati önem taşıyor. Tarım faaliyetlerinin devam edebilmesi için su ve toprak güvenliğine ilişkin analizlerin yürütülmesi de ayrıca önemli. Aksi taktirde salgın hastalık vakalarının artması ve yayılması kaçınılmaz. Tarım mahsullerinde yaşanacak sıkıntıların da gıda fiyatlarını artıracağını öngörüyoruz. OSB'lerde yeşil dönüşüm, diğer bir başlığımız. İstihdam kaynağı ve ticaret hacmi nedeniyle bölge ekonomisinin belkemiği olan organize sanayi bölgelerinin yeşil dönüşüm prensipleri doğrultusunda yapılandırılması, böylece sürdürülebilir istihdam ve yeşil ticaret konularında bölgeye ve Türkiye ekonomisine katkının artırılması önem taşıyor. Yanı sıra, bölgede sosyal ve ekonomik anlamda güçlendirilmiş toplum refahı sağlamak bizlerin en büyük sorumluluğu.
Çok büyük bir nüfus, afetin sarsıcı etkilerini yaşıyor, yaşamaya devam edecek. Bölgede kamu, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları tüm imkanlarımızla çalışmak zorundayız. Kadınlarla birlikte bölgede yaşayan herkesin psikolojik rehabilitasyonu; tekrar iş ortamına, eğitime, sosyal yaşama ve günlük rutine dahil olabilmeleri acil ihtiyaçlar arasında yer almalı. Bunun için tüm kırılgan gruplara istihdam güvencesi yaratmamız gerekiyor Eğitimde fırsat eşitliğini koruyarak bir tek çocuğumuzun dahi eğitimden geri kalmaması için seferber olmalıyız. Bilime her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Tüm süreçlerde kadınlarımızın masada ve sahada aktif olarak görev almasını sağlamalıyız."
Edin, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgenin sürdürülebilirlik odağında ayağa kaldırılmasının; güvenli barınma, doğal yaşam kaynaklarının sürdürülebilirliği, temiz çevre, iş güvencesi ve dolayısıyla toplum refahı için kaçınılmaz olduğunu vurguladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.