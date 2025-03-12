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Gündem, Ramazan 2025

Türkiye'de burslu okuyan Orta Doğu ülkelerinden öğrenciler YTB iftarında buluştu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), "Uluslararası Geleneksel Öğrenci İftarları" kapsamında Orta Doğu ülkelerinden öğrencileri iftarda buluştu.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 12.03.2025 - Güncelleme : 12.03.2025
Türkiye'de burslu okuyan Orta Doğu ülkelerinden öğrenciler YTB iftarında buluştu Fotoğraf: Didem Mente/AA

Ankara

YTB'de, Orta Doğu ülkelerinden öğrencilere iftar verildi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan iftar programında, YTB Uluslararası Öğrenciler Daire Başkanı Ramazan Coşgun, bu vesileyle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Öğrenciler, program kapsamında, ülkelerine özgü geleneksel ögelerin tanıtıldığı stantları gezdi.

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