Türkiye'de burslu okuyan Orta Doğu ülkelerinden öğrenciler YTB iftarında buluştu
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), "Uluslararası Geleneksel Öğrenci İftarları" kapsamında Orta Doğu ülkelerinden öğrencileri iftarda buluştu.
Ankara
YTB'de, Orta Doğu ülkelerinden öğrencilere iftar verildi.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan iftar programında, YTB Uluslararası Öğrenciler Daire Başkanı Ramazan Coşgun, bu vesileyle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Öğrenciler, program kapsamında, ülkelerine özgü geleneksel ögelerin tanıtıldığı stantları gezdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.