Dolar
40.00
Euro
47.00
Altın
3,321.45
ETH/USDT
2,576.10
BTC/USDT
109,200.00
BIST 100
10,041.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Şehit Uzman Çavuş Ümit Üzüm için Kayseri’de cenaze töreni düzenleniyor Şehit Uzman Çavuş Kani Obi Ordu’da son yolculuğuna uğurlanıyor Şehit Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı için Aksaray’da cenaze töreni düzenleniyor Şehit Piyade Komando Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura için Manisa’nın Akhisar ilçesinde cenaze töreni düzenleniyor
logo
Gündem

Türkiye'de 6 il ve Norveç'in başkenti Oslo'daki uyuşturucu operasyonlarında 26 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 6 ilde ve Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen ortak uyuşturucu operasyonları sonucu 26 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 08.07.2025 - Güncelleme : 08.07.2025
Türkiye'de 6 il ve Norveç'in başkenti Oslo'daki uyuşturucu operasyonlarında 26 şüpheli yakalandı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, İstanbul merkezli olmak üzere Niğde, Mersin, Adana, Konya ve Muğla ile Norveç'in başkenti Oslo'da uyuşturucu ticaretine yönelik ortak operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Operasyonlar sonrası yurt içinde yaptığımız çalışmalarda 365 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdik." ifadesini kullanan Yerlikaya, operasyonda uyuşturucu satıcısı olduğu değerlendirilen 26 şüphelinin de yakalandığını aktardı.

Yerlikaya, şüphelilerden 17'sinin tutuklandığını, 7'si hakkında adli kontrol kararı verildiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Uyuşturucu ticaretine yönelik İstanbul merkezli Niğde, Mersin, Adana, Konya ve Muğla ile Norveç Oslo'da düzenlenen ortak operasyonlar sonrası elde edilen bilgiler sonrası yaptığımız çalışmalarda 257 kilogram skunk, 108 kilogram kokain ve muhtelif miktarda metamfetamin ile 2 hassas terazi ele geçirildi. İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.

Küresel bir felaket olan uyuşturucu ile mücadele yalnızca bir güvenlik meselesi değildir, yarınlarımızın da meselesidir. Her sokakta her caddede her köşe başında biz varız. Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İmamoğlu hakkında diplomasının sahte olduğu iddiasıyla hazırlanan iddianame kabul edildi
Türkiye'de 6 il ve Norveç'in başkenti Oslo'daki uyuşturucu operasyonlarında 26 şüpheli yakalandı
İpsala Gümrük Kapısı’nda yeni pasaport kontrol peronları hizmete girdi
Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonunda 7 şüpheli daha gözaltına alındı
Terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladığı iddiasıyla Pakistan'da yakalanan zanlı Türkiye'de tutuklandı

Benzer haberler

Türkiye'de 6 il ve Norveç'in başkenti Oslo'daki uyuşturucu operasyonlarında 26 şüpheli yakalandı

Türkiye'de 6 il ve Norveç'in başkenti Oslo'daki uyuşturucu operasyonlarında 26 şüpheli yakalandı

İpsala Gümrük Kapısı’nda yeni pasaport kontrol peronları hizmete girdi

Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonunda 7 şüpheli daha gözaltına alındı

İstanbul merkezli suç gelirlerinin aklandığı iddiasına yönelik soruşturmada 85 zanlıya gözaltı kararı

İstanbul merkezli suç gelirlerinin aklandığı iddiasına yönelik soruşturmada 85 zanlıya gözaltı kararı
Türk çayı yılın ilk yarısında 104 ülkede alıcı buldu

Türk çayı yılın ilk yarısında 104 ülkede alıcı buldu
Türkiye 2025'in ilk yarısında 1 milyar 290 milyon dolarlık halı ihraç etti

Türkiye 2025'in ilk yarısında 1 milyar 290 milyon dolarlık halı ihraç etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet