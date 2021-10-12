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Gündem, Koronavirüs

Türkiye'de 33 bin 860 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 636 Kovid-19 testi yapıldı, 33 bin 860 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi yaşamını yitirdi.

Orhan Onur Gemici   | 12.10.2021
Türkiye'de 33 bin 860 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi hayatını kaybetti

Ankara

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 357 bin 636 Kovid-19 testi yapıldı, 33 bin 860 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 110 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 75,10, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 88 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı, 112 milyon 941 bin 94'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 274 bin 468 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Kırklareli, Muğla, Ordu, Çanakkale, Amasya, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son günlerde aşılanma hızında durağanlık var. Vaka sayılarının yüksekliği aşı konusunda bir tereddüt uyandırmış olabilir mi? Ama şunu unutmayın: Kovid-19'u aşı sayesinde, adeta grip gibi atlatanların sayısı artık bunlarla yarışıyor. Kayıplarımızın çoğuysa tam doz aşı olmayanlar." ifadelerini kullandı.

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