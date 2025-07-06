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Çamlıca Kulesi'ne benzer verici kuleler 30 büyükşehirde kurulacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa'nın en yüksek televizyon ve radyo kulesi olan Çamlıca Kulesi'nin benzerini, '30 İl Ortak Kule Altyapısı Projesi' kapsamında hayata geçireceklerini bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 06.07.2025 - Güncelleme : 06.07.2025
Çamlıca Kulesi'ne benzer verici kuleler 30 büyükşehirde kurulacak

Ankara

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Çamlıca ve Çanakkale kuleleri modelinin, Türkiye genelinde yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Başlatılan çalışmalar kapsamında, 30 büyükşehirde yayıncılık altyapısını güçlendirecek yeni kule projelerini hayata geçireceklerini belirten Uraloğlu, "Avrupa'nın en yüksek televizyon ve radyo kulesi olan Çamlıca Kulesi'nin benzerlerini, '30 İl Ortak Kule Altyapısı Projesi' kapsamında hayata geçireceğiz." ifadesini kullandı.

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Uraloğlu, bu projelerle hem yayıncılık altyapısının modernize edileceğini, hem de şehir siluetine katkı sunulacağını vurguladı.

30 İl Ortak Kule Altyapısı Projesi kapsamında, illerde de FM, DAB+ ve DVB-T2 yayın teknolojilerine uygun, yüksek kapasiteli verici kulelerinin kurulmasına yönelik çalışmaların sürdüğüne değinen Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Trabzon Boztepe'de kule yapımına yönelik ön hazırlık çalışmalarına, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Gündoğdu Köyü'nde, merkez ilçelere hizmet vermekte olan ve halihazırda yayıncılara ait iki adet verici direğinin devralınmasına yönelik çalışmalara başladık. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ise mevcut direği devralarak, Ocak 2025'te yayına başladık. Süreci titizlikle yürütüyoruz. Bu kuleler de yeni yayıncılık altyapılarıyla donatılıp, enerji verimliliği 10 kattan fazla artırılacak, daha çevreci ve karbon emisyonu düşük yayıncılık hizmetleri sağlanacak."

Elektromanyetik kirlilik azalacak

Uraloğlu, yeni nesil kule projelerinin yalnızca teknik değil, çevresel ve estetik açıdan da önemli kazanımlar sağlayacağına dikkati çekti.

Bu proje ile şehirlerde dağınık şekilde konumlanmış, çirkin görüntü oluşturan eski anten ve direkleri ortadan kaldıracaklarını aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Yayın hizmetini tek bir merkezden sunarak, elektromanyetik kirliliği azaltacağız. Böylece, hem vatandaşlarımız dünya standartlarının çok altında bir elektromanyetik alan değerine maruz kalacak, hem de şehirlerimizin silueti modern bir mimariyle bütünleşecek. Ayrıca, öncelikle bu 30 büyükşehirde, vatandaşlarımızın dijital televizyon ve dijital radyonun ses ve görüntü avantajlarından faydalanmaları sağlanacak. Ankara, Balıkesir, İzmir, Trabzon, Adana, Sivas, Kayseri, Antalya, Gaziantep, Konya, Diyarbakır ve Samsun'un da aralarında bulunduğu 30 büyükşehirde kurulacak veya devralınacak kulelerle, onlarca analog ve dijital yayıncıya hizmet verilecek. Bu projeler sayesinde, hem vatandaşlarımız daha kaliteli yayınlara ulaşacak, hem de şehirlerimiz teknolojik ve görsel anlamda yeni bir çehre kazanacak."

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