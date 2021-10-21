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Gündem, Koronavirüs

Türkiye'de 28 bin 465 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 198 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 213 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 465 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi yaşamını yitirdi.

Ahmet Sertan Usul   | 21.10.2021
Türkiye'de 28 bin 465 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 198 kişi hayatını kaybetti

Ankara

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 362 bin 213 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 465 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 29 bin 160 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 77,04, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 88,71 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 114 milyon 807 bin 774'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 187 bin 264 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Ordu, Muğla, Kırklareli, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Balıkesir, Edirne ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Muş, Siirt, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

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