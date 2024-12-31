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Türkiye ve yakın çevresinde 2024 yılında 32 bin 500 deprem kaydedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 2024'te Türkiye ve yakın çevresinde 32 bin 500 depremin kaydedildiğini bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 31.12.2024 - Güncelleme : 31.12.2024
Türkiye ve yakın çevresinde 2024 yılında 32 bin 500 deprem kaydedildi

Ankara

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığının sosyal medya hesabından, Türkiye ve yakın çevresinde 2024 yılında meydana gelen deprem aktivitelerine ilişkin yapılan paylaşımda, "2024 yılında 32 bin 500 deprem, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından kaydedilmiş ve değerlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda yer alan videoda, depremlerin yıl içerisindeki hareketlilikleri de görülüyor.

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