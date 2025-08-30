Dolar
Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

30.08.2025 - Güncelleme : 30.08.2025
Türkiye ve dünya gündemi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir'e ziyarette bulunacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul edecek, Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katılacak, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri'ni izleyecek.

- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da 30 Ağustos Zafer Bayramı Anıtkabir törenleri ile Kara Harp Okulu'ndaki törene iştirak edecek, 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri'ni dinleyecek.

(Ankara/11.00/12.30/16.30/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, yurtta, KKTC'de ve dış temsilciliklerde törenlerle kutlanıyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenecek resmi tören ile partisinin gençlik kollarının "Adana'dan Silivri'ye Özgürlük Yürüyüşü"ne iştirak edecek.

(Ankara/11.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenecek törene katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylamasına, Gazze'ye sürdürdüğü saldırıların yansımalarına ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Türkiye'nin denizlerdeki gücünü ve bu alandaki ileri teknolojik yetkinliğini gençlerle buluşturmayı amaçlayan TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda üçüncü gün etkinlikleriyle sürecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Dumlupınar Şehitliği ve Zafer Anıtı'nda düzenlenecek törenlere katılacak.

(Kütahya/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- A Milli Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki üçüncü maçında Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

(Riga/21.15) (Fotoğraflı)

3- Trendyol Süper Lig'in 4. haftasına Kocaelispor-Zecorner Kayserispor, Kasımpaşa-Gaziantep FK, Galatasaray-Çaykur Rizespor ve Hesap.com Antalyaspor-Fatih Karagümrük müsabakalarıyla devam edilecek.

(Kocaeli/19.00/İstanbul/19.00/21.30/Antalya/21.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Trendyol 1. Lig'in 4. haftası, Eminevim Ümraniyespor-Esenler Erokspor, Sakaryaspor-Boluspor, Manisa FK-Alagöz Holding Iğdır FK ve Atakaş Hatayspor-İstanbulspor müsabakalarıyla sürecek.

(İstanbul/Sakarya/19.00/Manisa/Mersin/21.30) (Fotoğraflı)

5- Nesine 2. Lig'in ikinci haftasında Kırmızı Grup müsabakaları oynanacak, Beyaz Grup müsabakaları başlayacak.

6- Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in ilk haftası, DEPSAŞ Enerji-Güneysuspor, İstanbul Gençlikspor-Beykoz Belediyespor, Önallar Giresunspor-Nilüfer Belediyespor ve Köyceğiz Belediyespor-Beşiktaş maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/İstanbul/14.00/Giresun/15.00/Muğla/18.00) (Fotoğraflı)

7- Hentbol Kadınlar Süper Kupa Dörtlü Final organizasyonu, Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda başlayacak, yarı finalde Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ortahisar Belediyespor ve Üsküdar Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavakspor müsabakaları yapılacak.

(Ankara/16.00/18.00) (Fotoğraflı)

8- Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Kadın Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'ne kalma maçında Helsinki ile karşılaşacak.

(Helsinki/13.00)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır.
