Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adnan Menderes Kongre Merkezi Özgürlük ve Demokrasi Adası'nda düzenlenecek Türkiye Yüzyılı Anayasası Sivil Anayasa Güçlü Türkiye Sempozyumu'na katılacak.
(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ekonomi Koordinasyon Kuruluna başkanlık edecek.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi toplantısına katılacak.
(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret edecek ve açıklama yapacak.
(Ankara/14.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını karadan Refah kentine genişletmesi ve bölgedeki insani krizin yansımaları izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Glasgow Üniversitesi Rektörü Dr. Gassan Ebu Sitte'nin, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde vereceği konferansın açılışında konuşacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- TFF 2. Lig play-off 3. tur rövanş müsabakaları yapılacak. ACNTURK Sigorta Vanspor-1461 Trabzon FK ve GMG Kastamonuspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçları oynanacak.
(Van/Kastamonu/15.30) (Fotoğraflı)
2- Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve sahibinden.com CEO'su Burak Ertaş'ın katılımıyla TFF ve sahibinden.com arasında Milli Takımlar Sponsorluk anlaşması, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.