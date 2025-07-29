Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i resmi törenle karşılayacak, ikili görüşme sonrası Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Beşinci Toplantısı'na katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından Tokayev onuruna resmi akşam yemeği verecek.
(Ankara/16.00/16.15/17.15/18.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 6. Dünya Parlamento Başkanları Konferansı Açılış Oturumu'na katılacak, konferans kapsamında mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
(Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu Toplantısı"na başkanlık edecek.
(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Tokat Senatörü Metin Somuncu için düzenlenecek cenaze törenine katılacak.
(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Kulüpler Birliği Vakfı Olağan Genel Kurulu, Conrad Otel'de gerçekleştirilecek.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Galatasaray Kulübünün kurucusu Ali Sami Yen, vefatının 74. yıl dönümünde Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında anılacak. Kulüp başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulunacak.
(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci ön eleme turu rövanş maçları 5 müsabakayla başlayacak. (Fotoğraflı)
4- UEFA Konferans Ligi'nde ikinci ön eleme turu rövanşı, oynanacak 3 müsabakayla başlayacak. (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.