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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

29.07.2025 - Güncelleme : 29.07.2025
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i resmi törenle karşılayacak, ikili görüşme sonrası Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Beşinci Toplantısı'na katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından Tokayev onuruna resmi akşam yemeği verecek.

(Ankara/16.00/16.15/17.15/18.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 6. Dünya Parlamento Başkanları Konferansı Açılış Oturumu'na katılacak, konferans kapsamında mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

(Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu Toplantısı"na başkanlık edecek.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Tokat Senatörü Metin Somuncu için düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Kulüpler Birliği Vakfı Olağan Genel Kurulu, Conrad Otel'de gerçekleştirilecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Galatasaray Kulübünün kurucusu Ali Sami Yen, vefatının 74. yıl dönümünde Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında anılacak. Kulüp başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulunacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci ön eleme turu rövanş maçları 5 müsabakayla başlayacak. (Fotoğraflı)

4- UEFA Konferans Ligi'nde ikinci ön eleme turu rövanşı, oynanacak 3 müsabakayla başlayacak. (Fotoğraflı)

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