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Türkiye ve Azerbaycan SAT komandolarının ortak tatbikatında temsili düşman hedefleri imha edildi

Türkiye ve Azerbaycan SAT komandolarının Bakü'de gerçekleştirdiği ortak tatbikatta temsili düşman hedefleri imha edildi.

Ruslan Rehimov   | 07.09.2021
Türkiye ve Azerbaycan SAT komandolarının ortak tatbikatında temsili düşman hedefleri imha edildi

Bakü

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikatta yer alan komandoların temsili düşmanın terör ve sabotaj gruplarını etkisiz hale getirilmesi ve geçici üslerini imha edilmesi görevlerini icra ettiği belirtildi.

Açıklamada, botların da katıldığı tatbikatta temsili düşman hedeflerinin imha edildiği ve görevlerin başarıyla yerine getirildiği bildirildi.

Bakanlık, tatbikatın görüntülerini de paylaştı. Tatbikat, 12 Eylül'e kadar devam edecek.


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