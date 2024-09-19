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Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu: Türkiye ve Duhoklu kardeşlerimiz arasında insani bağlar hiçbir zaman bozulmayacak

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Irak’ın Duhok kentine yaptığı ziyarette Türk ve Iraklı iş insanlarıyla bir araya geldi.

Bekir Aydoğan  | 19.09.2024 - Güncelleme : 19.09.2024
Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu: Türkiye ve Duhoklu kardeşlerimiz arasında insani bağlar hiçbir zaman bozulmayacak Fotoğraf: Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed/AA

Duhok

Başkonsolos Topçu, ziyaret kapsamında Duhok Valisi Ali Tatar, Duhok Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Cemil Nuri, Duhok Üniversitesi Rektörü Davud Süleyman ile görüştü.

Irak’ta çeşitli alanlarda faaliyet yürüten Türk şirketlerini de ziyaret eden Topçu, Türk iş insanlarının fabrikalarını gezdi ve karşılaştıkları sorunlara dair bilgi aldı.

Topçu, ziyarete dair yaptığı açıklamada, “Duhok bizim için çok önemli bir şehir. Bizim insani, tarihi, siyasi, ticari, kültürel, çok güçlü, derin tarihe dayanan ve tarih boyunca devam edecek güçlü bağlarımızın olduğu bir şehir." dedi.

Görüşmelerde turizmin, yolcu transferlerinin ve otobüs geçişlerinin nasıl daha etkin ve kolay şekilde yapılabileceği konusunu ele aldıklarını belirten Topçu, şunları söyledi:

“Ziyaretimde ayrıca İstanbul’da öldürülen Duhoklu kardeşimiz için bir kez daha başsağlığı dileğinde bulundum. Bu konuda sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızın yaptığı açıklamalardan, ayrıca kardeşimizin ailesinin sayın Adalet Bakan Yardımcımız tarafından kabulünde söylenen konular hakkında bilgi verdim. Soruşturmanın devam ettiğini, gereğinin yapıldığını söyledim.

Bir kez daha Allah rahmet eylesin. Böyle hadiselerle inşallah karşılaşmayalım. İnşallah Türkiye ve bu bölge arasında, Duhoklu kardeşlerimiz arasında bu insani bağlar hiçbir zaman bozulmayacaktır, hiçbir zaman bu tip hadiselerden etkilenmeyecektir. Her zaman biz insani bağlarımızı, kültürel bağlarımızı güçlendirmenin, geliştirmenin ve daha da ileri taşımanın arayışında olacağız.”

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