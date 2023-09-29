Dolar
27.41
Euro
29.00
Altın
1,856.92
ETH/USDT
1,671.60
BTC/USDT
26,886.00
BIST 100
8,315.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, İzmir Çiğli Havaalanı'nda üçüncü gün etkinlikleriyle devam ediyor
logo
Gündem

Türkiye, İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan provokasyonu en ağır şekilde kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsveç'in başkenti Stockholm'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan provokasyona ilişkin, "Eyleme izin verilmiş olmasını en ağır şekilde kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Mehmet Şah Yılmaz  | 29.09.2023 - Güncelleme : 29.09.2023
Türkiye, İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan provokasyonu en ağır şekilde kınadı

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında provokasyon gerçekleştirildiği bildirildi.

"Cumhurbaşkanımızı hedef alan aşağılık bir eyleme izin verilmiş olmasını en ağır şekilde kınıyoruz." denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsveç’in gerek seçilmiş yöneticilerimize yönelik olarak anılan ülkede sistematik şekilde sürdürülen tahkir edici bu eylemleri gerek terör örgütlerinin devam eden propaganda faaliyetlerini önlemesi, Türk toplumunun temel beklentisidir."

İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde polis korumasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketi yakılarak provokasyon düzenlenmişti.

İsveç'te NATO'ya üyelik süreci devam ederken daha önce de birçok yerde Türkiye, Türk bayrağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kur'an-ı Kerim'i hedef alan provokasyonlar yapılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da denizi kirleten gemiye yaklaşık 31,9 milyon lira para cezası kesildi
İstanbul Valiliğinden yarın için kuvvetli yağış uyarısı
Türkiye, İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan provokasyonu en ağır şekilde kınadı
Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak hedefidir

Benzer haberler

Türkiye, İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan provokasyonu en ağır şekilde kınadı

Türkiye, İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan provokasyonu en ağır şekilde kınadı

İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan provokasyon

İsveç'te çeteler arasındaki şiddet olaylarında 15 günde 13 kişi öldü

İsveç'te bir camide yangın çıktı

İsveç'te bir camide yangın çıktı
İsveç'in çözümü; zorunlu çipleme ve ömür boyu hizmet veren "köpek barınakları"

İsveç'in çözümü; zorunlu çipleme ve ömür boyu hizmet veren "köpek barınakları"
İsveç'te Yüksek Mahkeme, terör örgütü PKK/YPG için haraç toplayan kişinin Türkiye'ye sınır dışı edilme kararını bozdu

İsveç'te Yüksek Mahkeme, terör örgütü PKK/YPG için haraç toplayan kişinin Türkiye'ye sınır dışı edilme kararını bozdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet