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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Türkiye, İsrail'in Gazze'deki "insani bölge"deki sivillere yönelik saldırısını lanetledi

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail'in Han Yunus'ta ilan ettiği sözde 'insani bölge'de sivillerin kaldığı çadırlara saldırarak onlarca Filistinliyi katletmesini lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

Mehmet Şah Yılmaz  | 10.09.2024 - Güncelleme : 10.09.2024
Türkiye, İsrail'in Gazze'deki "insani bölge"deki sivillere yönelik saldırısını lanetledi

Ankara

Bakanlık, saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"İsrail'in Han Yunus'ta ilan ettiği sözde 'insani bölge'de sivillerin kaldığı çadırlara saldırarak onlarca Filistinliyi katletmesini lanetliyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, soykırımcı Binyamin Netanyahu hükümetinin işlediği savaş suçlarına bir yenisini eklediğini, bu suçları işleyenlerin uluslararası hukuk önünde mutlaka hesap vereceğini belirtti.

Açıklamada, "Filistinlilerin adalet ve özgürlük yürüyüşlerinde yanlarında durmaya devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusunun, Gazze'de yerinden edilenlerin çadırlarına düzenlediği saldırıda en az 40 kişi hayatını kaybetmişti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Han Yunus'un batısında "güvenli olduğu" iddia edilen El-Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin çadırlarına 3 füze saldırısı düzenlenmişti.

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