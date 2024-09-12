Türkiye ile Özbekistan'ın mutabık kaldığı "yol haritası" birçok alanda somut adımlar içeriyor
Türkiye ile Özbekistan'ın mutabık kaldığı "yol haritası", siyasi işbirliği ve parlamenter diplomasi; ticaret, ekonomi ve yatırım; savunma, güvenlik ve içişleri başlıkları ile kültürel ve insani alanlarda atılacak somut adımları içeriyor.
Ankara
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ile Özbekistan arasında Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirilen toplantıyla ilgili bilgilendirmede bulunuldu.
Açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın Taşkent'te mevkidaşlarıyla üçlü formatta bir araya geldikleri belirtildi.
"Yol haritasının" hedefleri
Görüşmelerin ilk kez bu formatta yapıldığı ifade edilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ortaya koyduğu irade çerçevesinde ikili ve çok taraflı işbirliği konularının ele alındığı bildirildi.
Açıklamada, bölgesel meselelerin yanı sıra terör ve aşırıcılık, düzensiz göç ve kaçakçılık gibi sorunlarla ortak mücadele yollarının istişare edildiğinin altı çizilerek, "Görüşmelerin neticesinde iki ülke arasındaki somut işbirliğinin kurumsallaşması ve sistematik olarak sürdürülmesini sağlayacak yol haritası üzerinde mutabık kalınmış ve söz konusu metin katılımcılar tarafından imzalanmıştır." ifadesine yer verildi.
"Yol haritasının" siyasi işbirliği ve parlamenter diplomasi; ticaret, ekonomi ve yatırım; savunma, güvenlik ve içişleri başlıkları ile kültürel ve insani alanlarda atılacak somut adımları içerdiği vurgulanan açıklamada, Özbekistan ile kapsamlı stratejik ortaklığın daha da derinleştirilmesi için çalışmaya devam edileceği mesajı verildi.
Bakan Fidan: Görüşmelerin sonunda bir ortak yol haritası imzaladık
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edildi.
Bakan Fidan, kabul sonrası basına yaptığı açıklamada, "Bu gerçekten çok önemli bir ziyaretti." dedi.
Fidan, bu ziyaretin, Mirziyoyev'in haziran ayında Türkiye'ye yaptığı ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile almış olduğu kararların takibi için yapıldığını söyledi.
Bu formatta Türkiye-Özbekistan makamlarının ilk defa bir araya geldiğini kaydeden Fidan, Özbekistan'a İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile geldiklerini hatırlattı.
Muhataplarıyla çok ciddi görüşmeler yaptıklarını aktaran Fidan, şu değerlendirmede bulundu:
"Görüşmelerin sonunda bir ortak yol haritası imzaladık. İstihbarat, güvenlik, askeri, kültür, ekonomik işbirliği alanı, eğitim dahil olmak üzere özellikle somut alanlarda ne zaman hangi işleri yapacağız bunların bir yol haritasını çıkarttık. Çok verimli oldu. Az önce de Sayın Cumhurbaşkanı (Mirziyoyev) tarafından kabul edildik. Orada da stratejik ilişkilerimizin tekrar üstünden geçtik. Türkiye-Özbekistan stratejik ilişkileri ve stratejik bütünleşmesi her alanda nasıl gidiyor, onu tekrar gözden geçirdik."
Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mirziyoyev'in siyasi iradesi olduğu sürece "Türkiye ve Özbekistan'ın tarihsel yolculuğuna" devam edeceğini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.