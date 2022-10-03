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Türkiye ile Libya arasında "Medya ve İletişim Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı" imzalandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Libya İletişim ve Siyasi İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Walid Ammar Muhammad Al-Lafi, iki ülke arasında medya ve iletişim alanında iş birliğini güçlendirecek mutabakat zaptını imzaladı.

Ali Kemal Akan   | 03.10.2022
Türkiye ile Libya arasında "Medya ve İletişim Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı" imzalandı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bugün Libya'ya gerçekleştirilen resmi ziyaret kapsamında Türkiye ile Libya arasında "Medya ve İletişim Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı" imza altına aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Libya İletişim ve Siyasi İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Walid Ammar Muhammad Al-Lafi'nin imzaladığı mutabakat zaptıyla, iki ülke arasında medya ve iletişim alanında iş birliğinin geliştirilerek güçlendirilmesi hedefleniyor.

Buna göre iki ülke medya, iletişim ve yayıncılık alanlarındaki iş birliğini güçlendirmek, teşvik etmek ve geliştirmek için çaba gösterecek.

Medya ve iletişim alanında iki ülke arasında yapılacak eğitim ve değişim programlarının yanı sıra resmi haber ajansları arasında iş birliği teşvik edilerek görsel, işitsel ve elektronik içeriğin karşılıklı değişiminin gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Ortak Medya Platformu kurulması ve Ortak Çalışma Komisyonu toplantılarının başlatılması için gerekli çabayı göstereceklerini taahhüt eden iki ülke, mutabakat zaptıyla, yalan haber ve dezenformasyona karşı ortak mücadelenin tesis edilmesi yolunda önemli bir irade ortaya koydu.

Altun'un mutabakat zaptına ilişkin değerlendirmesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, mutabakat zaptına ilişkin sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Bugün bir ziyaret gerçekleştirdiğimiz Libya ile medya ve iletişim alanında imzaladığımız mutabakatla iş birliğimizi güçlendirecek, Ortak Medya Platformu ile ilgili çalışma yapacak, yalan haber ve dezenformasyona karşı mücadelede müşterek hareket edeceğiz. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

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