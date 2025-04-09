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Türkiye ile KKTC arasında "taksi helikopter" seferleri başladı

Özel bir havayolu şirketi tarafından Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında VIP taşımacılıkta kullanılmak üzere "taksi helikopter" seferleri başlatıldı.

Mehmet Kemal Firik  | 09.04.2025 - Güncelleme : 09.04.2025
Türkiye ile KKTC arasında "taksi helikopter" seferleri başladı

Lefkoşa

İlk sefer için Gazipaşa-Alanya Havalimanı'ndan kalkan ve KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'yı taşıyan helikopter, Lefkoşa Ercan Havalimanı'na indi.

İlk sefer sonrası gazetecilere açıklama yapan Ataoğlu, taksi helikopter seferlerinin Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin gelişmesi için bir köprü olacağını belirterek, seferlerin VIP hizmeti amaçlı olduğunu kaydetti.

Ataoğlu, taksi helikopter seferlerinin iç hat güzergahlarında da kullanılacağını söyledi.

Bakan Arıklı ise taksi helikopter uygulamasının iki ülke arasındaki ulaşımı biraz daha kolaylaştırmak amacıyla gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Önümüzdeki günlerde Adana ve Mersin'e de seferler olacak." diye konuştu.

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