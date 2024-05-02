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Türkiye ile Çek Cumhuriyeti arasında çevre koruma işbirliğine ilişkin niyet beyanı imzalandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Çek Cumhuriyeti Çevre Bakanı Petr Hladik ile "Çevre Koruma İşbirliğine İlişkin Niyet Beyanı"nı imzaladıklarını bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 02.05.2024 - Güncelleme : 02.05.2024
Türkiye ile Çek Cumhuriyeti arasında çevre koruma işbirliğine ilişkin niyet beyanı imzalandı

Ankara

Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hladik ve beraberindeki heyetle bir araya geldiğini belirtti.

İki ülke arasında çevre koruma işbirliğine ilişkin niyet beyanını imzaladıklarını, Türkiye'nin dünyaya tanıttığı ve bir marka haline gelen "Sıfır Atık Hareketi" başta olmak üzere bakanlığın projelerine dair istişarelerde bulunduklarını aktaran Özhaseki, şunları kaydetti:

"Ortak evimiz dünyamızı evlatlarımıza daha yaşanabilir bırakabilmek için birlikte hareket etmemiz ve dünyadaki çevre sorunlarına ortak çözüm üretmemiz gerektiği bilinciyle çalışmalarımızı artıracağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma Hedefimiz doğrultusunda, iklim değişikliğiyle mücadeledeki deneyimlerimizi paylaşacak, sahip olduğumuz hassasiyetle çevre projelerimizde işbirliği yapacağız."

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