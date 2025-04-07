Türkiye ile BAE arasında Afrika konulu istişareler yapıldı
Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şahbut bin Nahyan Al Nahyan başkanlığında, BAE'nin başkenti Abu Dabi'de Afrika konulu istişareler gerçekleştirildi.
Ankara
Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşıma göre, Duran ve Al Nahyan başkanlığındaki heyetler arasındaki Afrika konulu istişarelerde, Afrika'daki güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Görüşmelerde ayrıca, Afrika Boynuzu ve Sahel bölgelerinin istikrarı başta olmak üzere kıtanın yararına olacak potansiyel işbirliği alanları da ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.