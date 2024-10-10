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Türkiye ile Arnavutluk halkla ilişkiler ve iletişim alanında işbirliği yapacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Ülkelerimiz arasında iletişim ve medya alanlarında bilgi ve deneyim alışverişini daha da artırmayı amaçladığımız bu mutabakat zaptının hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Özcan Yıldırım  | 10.10.2024 - Güncelleme : 10.10.2024
Türkiye ile Arnavutluk halkla ilişkiler ve iletişim alanında işbirliği yapacak

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye ile Arnavutluk arasında iletişim ve medya alanlarında bilgi ve deneyim alışverişini daha da artırmayı amaçlayan mutabakat zaptının hayırlı olmasını diledi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Sayın Edi Rama'nın huzurlarında, Arnavutluk Cumhuriyeti Medya ve Enformasyon Ajansı Genel Müdürü Sayın Alteo Hysi ile Türkiye ile Arnavutluk Arasında Halkla İlişkiler ve İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladık. Ülkelerimiz arasında iletişim ve medya alanlarında bilgi ve deneyim alışverişini daha da artırmayı amaçladığımız bu mutabakat zaptının hayırlı olmasını diliyorum."

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