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Türkiye ile ABD eş zamanlı olarak DEAŞ'a finansman sağlayan şebekenin mal varlığını dondurdu

Türkiye ile ABD'nin eş zamanlı olarak terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladığı tespit edilen 5 gerçek ve 2 tüzel kişinin mal varlıklarının dondurulmasına karar verdiği bildirildi.

Mehmet Alaca, Mehtap Yılmaz Özdemir   | 05.01.2023
Türkiye ile ABD eş zamanlı olarak DEAŞ'a finansman sağlayan şebekenin mal varlığını dondurdu

Ankara

Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, DEAŞ ile iltisaklı bir şebekenin mal varlıklarının dondurulduğu duyuruldu.

DEAŞ terör örgütüne finansman sağladığı tespit edilen 5 gerçek ve 2 tüzel kişinin mal varlıklarının Türkiye ve ABD tarafından eş zamanlı olarak dondurulmasına karar verildiğine işaret edilen açıklamada, "Kamuoyu, söz konusu karar hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılmakta olan bir açıklamayla ayrıca bilgilendirilmektedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye'nin terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik etkin adımları atmaya ve bu konuda uluslararası ortaklarıyla işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğinin altı çizildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan da eş zamanlı alınan malvarlığı dondurma kararına ilişkin açıklama yapıldı.

Terörizmin küresel bir tehdit haline gelmesinin, bu tehditle mücadelede uluslararası iş birliğinin önemini daha da ortaya çıkardığı belirtilen açıklamada, büyüyen tehditle başa çıkabilmek için etkin, çabuk ve uluslararası iş birliği halinde küresel yanıtlar verilmesinin zaruri olduğu ifade edildi. Bu gerekliliğin farkında olan Türkiye'nin, tüm terör örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması amacıyla etkin tedbirler aldığı ve uluslararası toplumun bu alandaki çalışmalarına aktif katkılar sunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sınır ötesi bir tehdit teşkil eden terörizme karşı uluslararası dayanışma ve müşterek yeteneklerin kullanılmasının bir örneği olarak, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte yürütülen ortak çalışma ve iş birliği neticesinde, DEAŞ terör örgütünün ülkemizde faaliyette olduğu tespit edilen finans ağına müzahir (yardımcı olan) 5 gerçek ve 2 tüzel kişinin Resmi Gazete'nin mükerrer yayımlanan kararıyla Türkiye'de bulunan malvarlıkları dondurulmuştur."

Açıklamada, Resmi Gazetenin mükerrer sayısında bugün yayımlanan kararla Türkiye'nin, terör ve terörizmin finansmanı ile mücadelede başta Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Kararlarının uygulanması olmak üzere tüm hukuksal araçları etkin şekilde kullanmaya ve bu alanda diğer ülkelerle iş birliği yapmaya kararlılıkla devam edeceği de vurgulandı.

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